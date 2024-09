Bonifica al voto: in corsa Masetti-Cecchi De Rossi

È tempo di rinnovo dell’assemblea del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, organismo che resterà in carica fino al 2029. Si vota dall’1 ottobre fino al 5 e sono circa 400mila gli aventi diritto di voto nel terreno coperto dal Consorzio 3 (Firenze, Prato e Pistoia). Possono votare tutti coloro che pagano il contributo perché sono proprietari di immobili, terreno, o fabbricato. Ma chissà quanti sanno di poter esercitare questo diritto, o quanti hanno la voglia di farlo: l’affluenza alle urne è storicamente minima. Eppure proprio la tragedia dell’alluvione e il cambiamento climatico sempre più ‘reale’ hanno messo in luce quanto un’attenta gestione della manutenzione del territorio sia fondamentale. Decisiva, anche. E non è un caso che quest’anno, in una delle liste due liste in corsa (quella che vede Masetti come coordinatore), ci sia un rappresentante del comitato degli alluvionati di Campi Bisenzio. Proverà, per i prossimi cinque anni, a sedersi al tavolo dell’assemblea, organismo (si riunisce una volta al mese) che ha compito di indirizzo politico-amministrativo: dal bilancio, ai piano dei lavori del Consorzio a quello degli appalti esterni. Al consiglio spetta tutta una serie di atti fondamentali. Sono due le liste in corsa nel Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (basta un voto più per vincere), ciascuna espressione di mondi in cui il Consorzio di Bonifica è sentito, per forza di cose, come realtà più vicina: quindi associazioni agricole, soprattutto, ma anche artigiani e imprese. Lorenzo Cecchi De Rossi, ex direttore del Consorzio di Bonifica 3, è il coordinatore della lista "Puntualità, efficienza, passione", sostenuta da Cia Toscana, Cna e Confagricoltura della zona pistoiese-pratese. L’altra lista, "Acqua agricoltura ambiente per la resilienza climatica" presentata da Coldiretti e da una quarantina di Comuni del Medio Valdarno, ha come coordinatore Paolo Masetti, ex sindaco Montelupo Fiorentino. In lista anche il pratese Fabio Caregnato, ingegnere, ex vicepresidente del vecchio Consorzio Ombrone e membro dell’assemblea del Consorzio 3 fino al 2019.

Le elezioni si tengono nel Con

sorzio Medio Valdarno e contemporaneamente in tutti gli altri. Gli aventi diritto possono votare dall’1 ottobre al 5, giorno ‘clou’ con 45 seggi nei principali comuni del comprensorio. Basta dare un’occhiata al sito web mediovaldarno.it o bonificalvoto.toscana.it per trovare l’elenco completo dei seggi e le liste. Si vota per eleggere 15 rappresentanti dei consorziati, che assieme a 13 rappresentanti di Comuni e Regione, nominati dopo le elezioni dal Cal (consiglio autonomie locali) andranno a comporre il consiglio: in tutto 28 figure senza gettone, godono solo di rimborso spese. Alla prima assemblea, tra i votati verrà eletto il presidente del Consorzio, colui che sostituirà l’attuale, Marco Bottino (ha già ricoperto l’incarico per 10 anni), il quale decadrà anche da presidente di Anbi Toscana.

Maristella Carbonin