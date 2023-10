Bimba ustionata in casa a Vaiano. Finisce al Meyer

Si è risolta con una mezza giornata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, l’incidente domestico avvenuto ieri mattina intorno alle 11.30, in un’abitazione privata di Vaiano. Una bambina di appena un anno di età si è ustionata con l’acqua bollente contenuta in una pentola, riportando bruciature di secondo grado sulla parte bassa della schiena. A dare l’allarme è stata la madre della piccola che era in casa con lei. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo inviata dalla centrale operativa del 118.

La dinamica dell’incidete è ancora da accertare. Dopo la medicazione dell’infermiere, vista l’età della bambina, il personale sanitario d’accordo con la centrale 118 ha deciso di portare la piccola all’ospedale Meyer per verificare le sue condizioni di salute. Nel pomeriggio la bambina, che non è mai stata in gravi condizioni, è stata dimessa e accompagnata dai genitori è rientrata in casa a Vaiano.