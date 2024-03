Bicinprato, presentata l'ottava edizione insieme al Sentiero Blu

Prato, 26 marzo 2024 - E' all'orizzonte il ritorno di BICINPRATO, la ciclopedalata sui percorsi ciclabili cittadini patrocinata dal comune di Prato Assessorato alla Mobilità e organizzata insieme al Coordinamento Pratociclabile costituito da FIAB, Legambiente, Riciclidea e Agarbike. Questa ottava edizione è stata progettata insieme al Sentiero Blu, l'ormai consueto percorso di trekking che ha inizio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo del 2 aprile e prosegue fino al 9 aprile per i sentieri della Via Medicea. La prima tappa del Sentiero Blu (giunto alla sesta edizione) partirà quindi in bicicletta alle 8 da Piazza del Comune il 3 aprile - dopo la Notte Blu trascorsa in Palazzo Comunale da parte dei partecipanti - insieme a BICINPRATO e agli studenti degli Istituti Marconi e Datini, compagni storici delle pedalate in città. Questa edizione di BICINPRATO si snoderà - scortata dalla Polizia Municipale - quasi esclusivamente su percorsi ciclabili attraversando le frazioni di San Giusto, Tobbiana, Vergaio, Casale e quindi percorrendo gli argini del Fosso di Iolo fino a Iolo per proseguire verso il Coderino, Le Risaie e Tavola e terminare all'interno delle Cascine di Tavola da dove i partecipanti di Sentiero Blu proseguiranno a piedi verso Poggio a Caiano e Artimino. Insieme ai partecipanti di Sentiero Blu quest'anno saranno presenti a BICINRPATO anche aderenti all'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti che scorteranno il corteo a bordo dei loro tandem. Dalle premesse appare centrato già in fase di programmazione l'obiettivo di Sentiero Blu di favorire incontro e conoscenza reciproca tra persone con autismo e non, con lo scopo di far conoscere cosa è l'autismo e creare legami e stabilire relazioni diffondendo la cultura dell'inclusione e del superamento di ogni tipo di pregiudizio. "BICINPRATO fin dalla sua prima edizione ha coniugato la promozione della ciclabilità e della conoscenza dei percorsi ciclabili cittadini con obiettivi non strettamente legati alla mobilità quali l'approfondimento culturale dei luoghi del territorio, il superamento delle divergenze di genere e la tensione all'inclusività, quest'ultimo tema raggiunge il suo acme nella collaborazione con Sentiero Blu - ha affermato l'assessora alla Mobilità Flora Leoni - Un ringraziamento a tutti coloro che lo hanno reso possibile in particolar modo ai dirigenti degli Istituti Marconi e Datini che non hanno fatto mai mancare il loro appoggio e contributo impegnandosi inoltre quanto possibile a favore della sostenibilità con molte delle loro programmazioni didattiche".