Bici in Prato, la quinta edizione passerà dalla futura pista ciclabile Prato-Montemurlo

Prato, 10 giugno 2023 – Scatta domenica 11 giugno la quinta edizione di Bici in Prato, la manifestazione sportiva dedicata alla mobilità sostenibile, che quest'anno passerà dal percorso della futura pista ciclabile Prato-Montemurlo, progetto questo che rientra nel rientra nell'ambito della Ciclovia del Sole, l'itinerario ciclabile che a livello europeo collega Capo Nord in Norvegia a Malta e nel tratto italiano Verona con Firenze.

All'interno di quest'ultimo, Prato e Montemurlo saranno rispettivamente il terzo e il secondo lotto dell'area toscana per una lunghezza complessiva di 15 km (11 per Prato e 4 per Montale-Montemurlo) e vedranno interventi pari a circa 4,5 milioni di euro (3,2 per Prato e 1,3 per Montemurlo), finanziati in parte dalle Regione Toscana, in parte dai fondi PNRR e in parte dai singoli comuni.

Comuni il cui ricongiungimento verrà realizzato attraverso le due ciclabili esistenti, parliamo di circa 400 metri, un tragitto da realizzare lungo il fiume Ficarello partendo da Maliseti, passando all'altezza del carcere della Dogaia e proseguendo verso Bagnolo. I lavori saranno appaltati entro la fine dell'anno.

Per quanto concerne l'evento, gratuito e aperto a tutti i cittadini, esso prevede il ritrovo in piazza del Comune alle 9:30 per poi dirigersi verso Montemurlo dove ci sarà un pit-stop per una merenda in piazza della Repubblica, passando per il futuro tratto di ciclabile i cui lavori verranno appaltati entro la fine dell'anno, per poi rientrare alle 12:30 al punto di partenza.

"Questa è la quinta edizione, ma è anche il primo compleanno di 'Bici in Prato' - il commento dell'assessore alla Mobilità Flora Leoni - In un anno sono state realizzate già quattro ciclopedalate e questa di sabato potrebbe essere l'ultimain cui verrà percorso quel tratto interrotto tra Prato e Montemurlo perché presto sarà realizzato". Il nuovo logo di Bici in Prato, organizzato dal coordinamento Prato Ciclabile di cui fa parte Riciclidea, Legambiente e Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), in collaborazione con i comuni di Prato e Montemurlo, sarà realizzato dall'artista Maila Stolfi, che ha ideato anche l'attuale, unendo i tre disegni degli studenti vincitori della manifestazione realizzata per la campagna "Alcol e responsabilità" che ha coinvolto le scuole medie pratesi.