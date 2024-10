Biblioteche a misura di bambini: gli appuntamenti del weekend

La domenica in Lazzerini è anche a misura dei più piccoli. Nella sala ragazzi e bambini. dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le Domeniche piccine per famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni, alle quali le bibliotecarie daranno suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Il tema di questa domenica con l’incontro dal tema Guardo, tocco e ascolto. Alle 16 torna il ciclo di incontri gratuiti per bambini dai 4 anni in su dal titolo Vorrei un tempo lento lento, con Alessandra Forlani: oggi sarà la volta di un laboratorio creativo e di storie sulla pazienza dedicate ai Desideri . Prenotazione obbligatoria compilando il modulo su bit.ly/form-tempolento-halloween. Spazio ai bambini anche alle tre biblioteche decentrate, Nord, Ovest e Bruni di Casale, dove oggi dalle 10.30 in tutte e tre le biblioteche i piccoli potranno divertirsi tra letture animate e laboratori creativi. Infine, oggi dalle 14 alle 19 alla biblioteca Ovest torna Bibliogame: per adulti e ragazzi dagli 8 anni in su, un pomeriggio di giochi in scatola per ogni gusto con l’associazione Ludissea 42.