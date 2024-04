Biblioteca del Viandante. Rifugio Pacini: letture green al Pian della Rasa

Al rifugio Pacini domenica sarà inaugurata la nuova sezione della "Biblioteca del Viandante" con un pomeriggio di letture green per ragazzi. Nell’ambito del progetto sulle letture "verdi" del Sistema Bibliotecario Pratese, la Fondazione Cdse in collaborazione con il rifugio Pacini del Pian della Rasa organizza domenica, in concomitanza con la riapertura stagionale del rifugio, l’inaugurazione di una nuova sezione della Biblioteca del Viandante e un laboratorio naturalistico a cura di Legambiente.

La biblioteca nel bosco è stata creata lo scorso anno grazie a un finanziamento del Sistema Bibliotecario Pratese ed è gestita dalla Fondazione Cdse, che ha provveduto alla scelta, catalogazione e messa on line dei volumi, che riguardano per lo più temi ambientali, storici e legati al territorio, per adulti e ragazzi. Oltre all’inaugurazione dei nuovi volumi acquistati grazie al finanziamento per lo scaffale "green", alle 15, si terranno letture animate per bambini e un laboratorio sul mondo delle api, curato dall’etologa Anna Marta Lazzeri di Legambiente.