Bevande ai minori e ‘strani giri’. Il questore chiude due locali

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei locali pubblici di Prato, volti a garantire il rispetto delle normative e la sicurezza della cittadinanza. Mercoledì la Divisione P.A.S. della Questura ha notificato due distinti provvedimenti di chiusura, disposti dal Questore di Prato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il primo intervento ha riguardato un bar situato nel cuore del centro storico, in via Settesoldi, noto nell’ambiente della movida cittadina. La polizia ha sanzionato uno dei soci perché aveva somministrato bevande alcoliche a minorenni di età tra i 16 e i 18 anni. La violazione ha portato alla chiusura immediata del locale per cinque giorni, con la sospensione della Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) relativa alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il secondo locale chiuso è in via Torino, zona Soccorso: è risultato essere un punto di incontro abituale per persone con precedenti penali, dedite ad attività illecite. In questo caso il Questore ha disposto una chiusura di 30 giorni, un provvedimento più lungo mirato a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Queste operazioni si inseriscono in una strategia più ampia di controlli amministrativi, finalizzati a prevenire e reprimere comportamenti contrari alla legge e potenzialmente pericolosi per la collettività. La Polizia di Stato, attraverso queste misure, intende garantire il rispetto delle norme nei luoghi pubblici e proteggere i cittadini, soprattutto in un periodo in cui l’affluenza nei locali cresce a causa delle festività.