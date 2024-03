Benvegnù al Garibaldi: è inutile parlare d’amore Il cantautore Paolo Benvegnù si esibirà al Garibaldi il 14 marzo per presentare il suo nuovo album "E’ inutile parlare d’amore". L'opera include collaborazioni con Brunori Sas e Neri Marcorè, e segue il successo dell'ep "Solo fiori". Benvegnù descrive il disco come un "romanzo di formazione" e un atto di libertà in un mondo pragmatico.