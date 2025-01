Befana a teatro. Al Politeama c’è. Bruno lo Zozzo

Non solo dolciumi o carbone nella calza della Befana di quest’anno ma anche uno spettacolo per tutta la famiglia ispirato a una storia avvincente, ricca di avventure e viaggi nel tempo, in compagnia di dinosauri e con un pizzico di magia. Al Politeama lunedì 6 gennaio alle 17 Bruno lo Zozzo, il simpatico personaggio creato dalla penna dello scrittore e illustratore Simone Frasca esce dalle pagine dei libri e sale sul palco, portando in scena una delle sue avventure più amate con Andrea Bruni (che cura anche la regia), Alessia De Rosa, Chiara Barcaroli, Veronica Natali, Alessandro Bindi e Francesco Renzoni.

Tratto da uno dei libri di maggior successo della serie ideata da Simone Frasca (che dello spettacolo è anche autore delle scenografie proiettate) e edita da Piemme, lo spettacolo al Politeama ruota intorno all’intreccio di più storie fantasiose il cui filo si districherà solamente nel finale. Da una parte ci sono Bruno, un bambino che non ama lavarsi, e l’amico invisibile Giovanni il maialino, che scoprono un misterioso panettone contenente un ‘megapanettonesauro’, un buffo animale preistorico con i capelli pieni di uvetta e canditi: la loro missione è nasconderlo ai genitori ma soprattutto aiutarlo a diventare forte e coraggioso. Dall’altra c’è il professor Bruno Pulitino, un amante dell’ecologia, che decide di testare la sua ultima invenzione, il "pulisci tempo": tuttavia, qualcosa va storto, e il nostro eroe si ritrova perso nello spazio-tempo. Quello messo in scena dalla compagnia Zera Teatro sarà uno spettacolo colorato, emozionante e pieno di ritmo, un racconto ricco di trovate sorprendenti dove la recitazione lascia spazio a momenti musicali in cui i temi dell’inclusione e dell’amore per sé stessi scaldano il cuore.

Dulcis in fundo, per far scatenare e divertire il pubblico arriverà una versione live di "Balla Balla Dino", la baby dance dei dinosauri ideata dalla stessa Compagnia Zera che è anche un video su YouTube con quasi un milione di visualizzazioni. Lo spettacolo "Bruno lo Zozzo e il Megapanettonesauro" è consigliabile per bambini dai 4 ai 10 anni.