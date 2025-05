Battono i cuori nerazzurri. I tifosi pratesi pronti per Monaco o Milano

L’attesa sta per finire. Domani sera l’Inter ha la grande occasione di alzare al cielo la Champions League, ripetendo così l’impresa compiuta l’ultima volta nel 2010. La tensione dei tifosi della Beneamata è alle stelle. Anche per i pratesi di fede nerazzurra, che saranno divisi fra la sede dell’Inter Club Pratonerazzurra (in via Ofanto), Milano e Monaco di Baviera per assistere alla sfida fra gli uomini di Simone Inzaghi e il Paris Saint Germain. In questi giorni di avvicinamento all’incontro, è stata corsa al biglietto per essere presenti sugli spalti dell’Allianz Stadium, sede dell’incontro. "Ci sono state diverse difficoltà e, da quello che so, solo due membri del nostro club sono riusciti a trovare i tagliandi per la finale - racconta Filippo Moretti, presidente dell’Inter Club Pratonerazzurra - Il prezzo? Chi ha deciso di muoversi con mezzi propri e di pernottare a Monaco dopo il match, spenderà fra i 300 e i 500 euro. E’ una spesa non da poco per una partita, ma ne vale la pena visto che stiamo parlando della finale di Champions League, ossia dell’evento calcistico più importante assieme alla finale di un Mondiale". Circa 100 pratesi saranno quindi sparsi a Milano e Monaco di Baviera, nella speranza di poter festeggiare il trionfo di Lautaro Martinez e compagni. "In una cinquantina si muoveranno verso la Germania con la speranza di riuscire a racimolare un biglietto in extremis. Chi non ce la farà, si guarderà la partita all’interno della Fan Zone allestita per l’occasione. Altri 50 membri del gruppo invece saranno a San Siro, dove è stato montato un maxi schermo". Nessun evento particolare a Prato. "All’interno della nostra sede saremo in 150: abbiamo raggiunto il massimo della capienza. Gli altri tifosi nerazzurri - continua Moretti - si guarderanno la partita nei pub oppure a casa, visto che non è presente alcun maxischermo in giro per la città. A prescindere dal luogo, l’importante è che l’esito sia positivo".

Un po’ d’ansia è palpabile fra i sostenitori interisti. "C’è preoccupazione, ma allo stesso tempo grande fiducia, perché la squadra ci ha abituato molto bene in Europa durante questa stagione. Lo Scudetto perso? Non siamo rimasti poi così male: venerdì scorso, quando il Napoli ha centrato il Tricolore, già sapevamo che non ce l’avremmo fatta a superare gli azzurri in classifica. La testa - conclude Moretti - era ormai a questa finale di Champions League".

