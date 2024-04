Basta discariche dopo il mercato: "Subito decoro e pulizia in piazza". E da maggio scatteranno le multe

Due tonnellate moltiplicate per 52 appuntamenti settimanali. Sono gli scarti prodotti dal mercato del lunedì: una mole di rifiuti che in gran parte potrebbe essere differenziata per evitare di finire in discarica. Parte da qui il protocollo d’intesa sull’Ecomercato, siglato da Alia Multiutility, Comune, associazioni di categoria e sindacati, per aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata effettuata appunto nel corso del mercato settimanale, migliorare il decoro e velocizzare le operazioni di pulizia.

I primi quattro mesi di sperimentazione hanno già dato i primi risultati: la differenziata è già passata dal 50% al 70%. Lo scopo adesso è stabilizzare il risultato: per farlo durante le prossime due settimane gli operatori di Alia continueranno a svolgere attività di sensibilizzazione distribuendo materiale informativo e kit per la raccolta. Da maggio poi entreranno in campo gli ispettori ambientali: gli ambulanti che non rispetteranno le regole verranno sanzionati.

Il protocollo prende le mosse dalla condivisione, da parte di tutti i firmatari, che finora c’è stata scarsa attenzione nei confronti dello spazio pubblico, con un basso livello di controllo sulla correttezza dei conferimenti e della grande quantità di rifiuti lasciati a terra in modo indiscriminato durante e al termine del mercato settimanale.

"Un progetto per noi molto importante, che già dopo la fase di sperimentazione ci ha consentito di ottenere un consistente aumento del materiale differenziato – interviene Claudio Bertini, responsabile servizi area pratese di Alia –. Dei circa 2mila chili di rifiuti che ogni mercato del lunedì produce in media, attualmente poco meno di 1400 vengono avviati a differenziata. Ogni ambulante invece può lasciare ordinatamente i suoi rifiuti in piazzola e abbiamo allestito anche aree apposite per gli scarti organici e per le cassette di plastica. Nelle prossime settimane daremo il via ai controlli degli ispettori ambientali per sanzionare i comportamenti scorretti".

Ogni lunedì mattina in piazza del Mercato Nuovo sarà presente l’Ecofurgone di Alia in cui potranno essere conferiti i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche, normalmente non conferibili nel circuito della raccolta porta a porta (medicine, pile, oli esausti, piccoli elettrodomestici). L’Ecofurgone diventerà anche un punto di riferimento per rifornire gli ambulanti dei sacchi in cui conferire i rifiuti.

Silvia Bini