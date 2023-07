Bandi aperti: come accedere A Prisma uno sportello di aiuto a disposizione delle aziende

Uno sportello a disposizione delle imprese che vorranno accedere ai finanziamenti messi in campo dal ministero e destinati allo sviluppo di tecnologie emergenti per il settore del tessile e della moda Made in Italy. È una delle novità presentate durante la quarta tappa dell’Innovation Roadshow andata in scena ieri a Prato. Alla sede di Prisma, la Casa delle tecnologie emergenti di via Galcianese, è stato inaugurato un punto di orientamento dove, attraverso uno sportello "virtuale", il personale della Casa, formato da esperti di Invitalia, potrà fornire in modo continuativo informazioni e un primo orientamento sugli incentivi a supporto delle imprese, perseguendo così gli obiettivi del programma "Imprenditorialità innovativa".

Obiettivo della giornata di ieri è stato quello di far emergere l’importanza di investire nella sperimentazione delle nuove tecnologie, le principali opportunità messe in campo dal Ministero, gli incentivi, i servizi di accompagnamento e iniziative di open innovation di Invitalia, l’agenzia per lo sviluppo del Paese, a supporto delle startup.

Grazie ai programmi Smart&Start Italia, Smart Money e Brevetti+, infatti, in Toscana finora il Mimit ed Invitalia hanno già finanziato 147 aziende innovative, per oltre 22,2 milioni di euro di agevolazioni concesse che hanno attivato più 30,5milioni di euro di investimenti.

Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle start up innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Le domande si possono presentare solo online sulla piattaforma di Invitalia. Sul sito del’agenzia sono inoltre pubblicate tutte le informazioni e i bandi aperti a supporto delle imprese.

Si.Bi.