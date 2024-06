"Avori principeschi": mostra aperta fino a novembre

Una mostra da vedere anche perché diecimila frammenti ricomposti e presentati al pubblico sono frutto di un lungo e paziente lavoro. Ad Artimino è aperta la mostra "Avori principeschi", coordinata dall’archeologo Massimo Tarantini della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato: "Sono molto contento di aver coordinato questo progetto di restauro, nato nel 2021, che ha messo insieme il Comune e la Sabap, con il sostegno finanziario dell’Ufficio federale della Cultura della Confederazione Svizzera e della Regione". La mostra resterà aperta fino al 3 novembre al museo archeologico. All’inaugurazione erano presenti la direttrice Maria Chiara Bettini, il sindaco Edoardo Prestanti, l’assessore alla cultura Cristina Monni.

"E’ un lavoro di valorizzazione molto importante – ha detto Prestanti – fatto per dare rilievo alle nostre radici e all’archeologia del nostro territorio". L’esposizione propone oggetti in avorio del tumulo principesco di Montefortini che si distinguono per la qualità dell’esecuzione, la varietà e l’originalità delle iconografie presenti.

La mostra avrà gli stessi orari del museo: sabato e domenica 9,30-13,30 e 15-18; lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9,30-13,30.