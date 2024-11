Avanti decoro. Via alla pulizia di 739 lampioni

Più decoro nel centro cittadino. Si parte della piccole cose, ma importanti. È iniziata ieri la pulizia dei 739 lampioni artistici del centro città voluta dall’assessorato al centro storico ed eseguita da Consiag Servizi: "È un segno di cura e attenzione al dettaglio che può sembrare una piccola cosa, ma che dandogli continuità fa la differenza in tema di decoro urbano - afferma l’assessore Diego Blasi (nella foto) -. La pulizia dei lampioni è uno degli interventi previsti per il centro storico, che ad esempio coinvolgeranno anche gli arredi. Cura e attenzione sono le parole d’ordine di questa amministrazione per il centro, un’area della città che appartiene a tutti e che va valorizzata".

Tutte le lanterne del centro sono dotate già da diversi anni di lampade a led per il risparmio energetico e la pulizia straordinaria, che terminerà nella giornata di mercoledì, le renderà più chiare e quindi più luminose. Dalla cura del centro passa anche l’immagine della città, e sicuramente dare un’immagine più curata è anche un primo biglietto da visita importante soprattutto per una città che punta anche alla carta del turismo come occasione di crescita.

I lampioni storici del centro sono una prima cartolina, da metà settimana saranno ripuliti anche a beneficio dell’illuminazione anche perché le intenzioni dell’amministrazione sono quelle di dare continuità all’attività di pulizia che nel tempo porterà solo benefici.

In totale si tratta di 739 lampioni artistici che sono presenti nel centro città e che saranno puliti in tre giorni.