Autolinee Toscane. Serve la svolta Il trasporto pubblico locale su gomma è andato in tilt a causa di alluvione e partenza della fase T2. Per risolvere i limiti individuati dal gestore, nel 2024 Regione Toscana, Autolinee Toscane e amministrazioni comunali dovranno trovare una soluzione. Due anni dopo l'aggiudicazione della gara regionale, le novità attese non si sono viste.