Auto a fuoco nella notte in viale Galilei

Prato, 7 ottobre 2024 – Tre auto a fuoco nella notte nel parcheggio del condominio in viale Galilei al civico 200. L’incendio è scoppiato poco dopo le quattro nella notte fra domenica e lunedì. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i residenti che, preoccupati, hanno subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti subito dopo insieme a una volante della polizia per i rilievi del caso e per capire da che cosa siano state causate le fiamme. L’area interessata dal fuoco si trovava proprio vicino all’ingresso dei garage e in prossimità di via Marradi. I residenti hanno riferito di aver sentito una specie di boato e poi di aver visto le fiamme che si alzavano veloci. La paura era che l’incendio potesse propagarsi alle case vicine e coinvolgere più mezzi lasciati in sosta nel parcheggio del condominio. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio in poco tempo. Di un paio di macchine è rimasta solo la carcassa.

"Manca il controllo del territorio in quella parte di città – attacca Umberto Presutti Gallinella di Italexit – E’ palese che c’è un piromane o qualcosa collegato con chi vi abita, bisogna implementare la video sorveglianza soprattutto in viale Galilei visto che la zona è arrivata alla ribalta delle cronache anche per altri crimini. Il Comune però ha rifiutato i fondi del Pnrr per la videosorveglianza a dimostrazione dell’incapacità di gestire la sicurezza in città». Le indagini dei vigili del fuoco e della polizia cercheranno di accertare se si sia trattato di un rogo doloso.