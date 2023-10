Asta benefica con Arte in fabbrica

Asta benefica itinerante "Arte in fabbrica" con le opere degli artisti della cooperativa sociale Kepos da venti anni impegnata nel migliorare la qualità di vita delle persone disabili attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. All’interno di Kepos un gruppo di disabili realizza vere e proprie opere d’arte, un’attività che diventa un importante strumento per esprimersi. L’appuntamento è per giovedì 26 ottobre a Beste Hub (via Bologna 243) alle 17.30 vernissage ed aperitivo; alle 19 asta battuta da FarsettiArte.

I ricavati dell’asta benefica itinerante saranno utilizzati per l’ampliamento dei locali di Kepos (via don Arcangeli 2a) e per i progetti sulla disabilità.

Per i contatti con la cooperativa sociale Kepos si può chiamare allo 0574-442845 oppure scrivere alla seguente mail [email protected].