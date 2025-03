Assegnazione orti urbani. C’è la graduatoria. Ora saranno consegnati

Sul sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it) è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di 27 appezzamenti di terreno degli orti urbani 'Paolo Pieraccini' di via Bicchieraia. La graduatoria provvisoria era stata pubblicata a gennaio scorso ed era rimasta pubblicata per 15 giorni sul sito internet del Comune e allo Sportello al Cittadino per consentire agli esclusi di presentare istanze di opposizione per il riconoscimento di punteggi o situazioni non correttamente valutate dalla commissione esaminatrice. Conclusa l’istruttoria, è stata pubblicata la graduatoria definitiva e quindi ora saranno assegnati gli orti agli aventi diritto.

Gli orti urbani si trovano su un terreno pubblico compreso tra via Lamarmora, via Tagliamento ed il torrente Agna, in località Bicchieraia: hanno una superficie variabile tra i 32 e i 45 metri quadri e sono delimitati da cordoli. Ogni orto è dotato di una presa d’acqua per l’irrigazione e può essere coltivato solo per uso familiare.