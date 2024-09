Assedio, tutto già pronto. Tra rievocazioni storiche e vino dal Mascherone

Assedio alla villa, tutto pronto per la 39ma edizione che fra rievocazioni storiche, mercatini e enogastronomia, caratterizzerà il prossimo week end a Poggio a Caiano. Dal 13 al 15 settembre l’Assedio alla Villa torna e questa volta anche con qualche novità. E’ partita la vendita degli abbonamenti: 10 euro per 3 giorni e ingresso gratuito per minori di 12 anni, poi i residenti all’interno del perimetro della festa, entrano liberamente con documento. Il biglietto singolo costa 7 euro e si può acquistare alla cassa la sera degli eventi.

Gli stand enogastronomici aprono il venerdì e il sabato la sera alle 19,30, così come i banchi del mercato artigianale.

Il centro storico e gli stand saranno “ambientati“ nel 1565, ai tempi del matrimonio tra Francesco I de’ Medici e Giovanna d’Austria, quando, in occasione delle nozze, la principessa fu accolta alla villa medicea da una folla tanto numerosa e da festeggiamenti così grandi da essere paragonati ad un assedio: da lì il nome della manifestazione. Ieri è stato presentato il programma. "Tanti gli appuntamenti – ha detto il presidente della Pro Loco Renzo Breschi – e potremo assistere a spettacoli, cortei storici, musica, poi le esibizioni dei falconieri e degli sbandieratori, le danze rinascimentali, e il mitico messer Borghini. Spazio anche agli antichi mestieri, ai giochi medievali e a quelli di un tempo". "Una manifestazione frutto del lavoro di tante persone – ha commentato l’assessore al turismo Piero Baroncelli – e un grazie va prima di tutto alla Pro Loco per l’organizzazione dell’assedio. Il lavoro svolto in questi anni ha permesso che l’assedio sia stato inserito nelle rievocazioni storiche regionali e dobbiamo impegnarci a mantenere alto il livello".

Come ogni anno dalla fontana del Mascherone sgorgherà il vino, distribuito ovviamente con attenzione. Venerdì 13 per l’inaugurazione (ore 20,50) ci sarà la partenza, dalle Scuderie medicee, del corteo degli sposi con il gruppo storico poggese, gli sbandieratori e le autorità. Domenica 15, giorno di chiusura, la festa sarà dalle 15,30 per terminare alle 23,30 con lo spettacolo pirotecnico. E poi alla villa medicea (il 13 alle ore 19 e alle ore 20, il 14 ore 17,30, 19 e 20,30 e 15 ore 18, 19,30 e 21) visite guidate a cura di Marginalia. Attenzione: da lunedì 9 ci saranno modifiche alla circolazione, con divieti di sosta, strade chiuse al traffico e inversione dei sensi di marcia, per consentire l’allestimento della festa. Con l’Assedio ci saranno anche iniziative collaterali: dal 9 al 15 settembre mostra fotografica di Antonio Belli “Chi c’era. Com’era. Carnevale 1972-1973” alle Scuderie. Oggi e domani secondo memorial “Forciniti” e il 12 alle 21,30 sul rondò presentazione della squadre C.S. Poggio a Caiano 1909 stagione 2024/2025.

M. Serena Quercioli