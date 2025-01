Aspettando la Maratonina si torna a correre insieme

La stagione del podismo è iniziata così come è iniziato il conto alla rovescia con l’appuntamento più atteso, quello della Prato Half Marathon che quest’anno si terrà domenica 13 aprile con start alle 9,30 davanti al Castello dell’Imperatore di Maratonina di 21,097 km, Stracittadina di 10 km, walking di 4 km e la Fido Run insieme all’amico a quattro zampe.

Proprio per arrivare pronti alla gara più importante della nostra città, gli organizzatori come gli scorsi anni hanno pensato di riproporre anche l’appuntamento con ‘Aspettando la Maratonina’. Tutti i martedì, con ritrovo alle 19 davanti al negozio Il Campione in via Mino da Fiesole (viale della Repubblica), si potrà correre o camminare in compagnia in vista della Maratonina. Non c’è iscrizione ma basterà presentarsi e unirsi al gruppo per fare un allenamento libero ma in compagnia.

"La Città di Prato si avvicina - spiega Silvano Melani dell’organizzazione – e ‘Aspettando la Maratonina’ sarà un modo per correre insieme, fare nuove amicizie e preparare la manifestazione della nostra città".

Intanto si è messa in moto anche la macchina organizzativa della Maratonina. "Il comitato è già al lavoro - continua Melani – come ha dimostrato la presenza al Village della Maratona di Firenze, dove il nostro stand è stato visitato da molti podisti".

Massimiliano Martini