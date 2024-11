Asd Vergaio in testa. Real Chiesanuova c’è

L’Asd Vergaio continua a macinare successi nel campionato Uisp di Prato. Nell’ultima di campionato arriva un 4-2 ai danni del Signa che vale il primo posto in classifica. La partita si è messa subito in discesa per i padroni di casa, con la tripletta di Matteo Grassi, a cui si è aggiunto, nella ripresa, il quarto gol di Boccini. Per gli ospiti non sono bastate le marcature di Scarselli e Vanaria (rigore). Ai Kickers Narnali, secondi in classifica, basta invece il gol di Palli per strappare i tre punti all’Fc Tavola (1-0 il punteggio finale). Per i due fanalini di coda della classifica, la Polisportiva Il Sogno e la Polisportiva S. Andrea, continua il momento no: 4 gol incassati a testa. A segnarne quattro al S.Andrea è stato lo Sporting Prato (reti di Aronica e Avellino, doppietta di Livi). Per Il Sogno, invece, le quattro reti subìte sono arrivate sul campo del Real Chiesanuova: a segno Brunini, Nepi e Lici con una doppietta. Tra Prato Asd e Avis Verag Prato Est finisce 2-2, un match tiratissimo: alla rete di Aldrovandi per il Verag, replicano Norini e Scarselli per i padroni di casa. Poi, sul finire della prima frazione di gara, arriva il pareggio Soumare. Nel secondo tempo il punteggio si mantiene in parità. Bell’affermazione anche per il Bellini Giacomo Bacchereto, che regola 4-1 l’Olimpia Prato. Per i padroni di casa gol di Nunziati, Liao, Barry e Maresia, mentre per gli ospiti rete della bandiera di Ghianni, a 10’ dal termine. Il Phoenix 2012, infine, strappa i tre punti al S. Ippolito con due gol di Martelli e Mannucci. Per i padroni di casa, invece, a segno il solo Lepore, per l’1-2 finale. A riposo il Giusti Stefano Comeana. La classifica vede l’Asd Vergaio sempre in testa a 12 punti, seguito a ruota da Real Chiesanuova e Kickers Narnali a 11. A 9 punti balzano Bellini Giacomo Bacchereto e Phoenix 2012, mentre a 7 punti rimane un gruppone composto da S. Ippolito, Sporting Prato City, Signa e Prato Asd. A 6 punti troviamo il Tavola, mentre a 5 si posiziona l’Avis Verag Prato Est. A 4 punti il Giusti Stefano Comeana con Olimpia Prato. Ancora a 0 punti Pol. S. Andrea e Il Sogno.

L.M.