Artemente aiuta Dynamo Camp

Sabato 4 maggio alle 21 il sipario del Politeama pratese si alzerà sullo spettacolo di Artemente "Quando una donna dice no, è no. Musica e non solo", con monologhi di Annalisa Vinattieri, brani cover di celebri cantanti. L’iniziativa è sostenuta da Soroptimist club Prato, Rotary club Firenze sud, Kiwanis Prato, Rotary Pistoia-Montecatini. L’incasso della serata sarà devoluto all’associazione Dynamo Camp. Ingresso posto unico 20 euro, informazioni Politeama pratese 0574-603758. La band Artemente fondata dall’anestesista Umberto Langianni, assieme a medici ed operatori socio sanitari, porta in scena la musica per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. Dynamo Camp offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche e alle loro famiglie.