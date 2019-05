Prato, 25 maggio 2019 - Un piccolo arsenale lasciato in un terreno agricolo nella zona di Chiesa Nuova. E’ quanto hanno ritrovato ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile, allertati dal proprietario del fondo, durante alcuni controlli nella zona.

Nel terreno agricolo, i militari hanno trovato quattro fucili da caccia e una pistola giocattolo modificata senza tappo rosso. Uno dei fucili risulta essere stato rubato nel corso di un furto perpetrato in un’abitazione di Prato nel mese di ottobre dello scorso anno.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà inviato ai reparti specializzati dell’Arma per ulteriori analisi. Non è escluso, infatti, che le armi siano state utilizzate per commettere reati contro il patrimonio quali furti o rapine.