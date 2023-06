Arrivano LaSabri e Pika La coppia di Youtuber oggi all’Omnia Center

Lei ex ginnasta e modella, lui videomaker e creator. Insieme sono LaSabri e Pika, una delle coppie più amate di Youtube. Oggi dalle ore 21 saranno sul palco dell’Omnia Center di Prato (in via delle Pleiadi, 18), ospiti del Radio Bruno Omnia Festival per incontrare i propri fan e per un live show in perfetto stile LaSabri e Pika. La serata è a ingresso libero. LaSabri, al secolo Sabrina Cereseto ha sbancato con il canale LaSabriGamer, diventando la sorella maggiore, l’amica più grande che tutte le ragazzine e i ragazzini vorrebbero avere. Galeotto l’incontro con Pika Palindromo, all’anagrafe Alessio Bourcet, videomaker e youtuber di successo. Radio Bruno Omnia Festival si chiude domani con "Voglio Tornare Negli Anni 90".

Radio Bruno Omnia Festival è organizzato da Omnia Center Prato, grazie anche agli sponsor Lupi Auto e Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo. L’evento gode del patrocinio del Comune di Prato. Info e aggiornamenti sul sito ufficiale https:portale.omnia.centerportaleindex.php e sui canali social di Omnia Center.