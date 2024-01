Arrivano cinque nuovi bus. Linee urbane più moderne

Primo passo nel programma di sostituzione dei bus in città. Entro il 2024 saranno 110 quelli nuovi, intanto adesso ne entreranno in servizio cinque per le tratte urbane. Si tratta di nuovi mezzi da 10,7 metri che Autolinee Toscane ha acquistato per rinnovare la flotta. Tre di questi, pronti ed allestiti, sono già sulle strade della città. Gli altri due lo faranno nei prossimi giorni.

I nuovi mezzi, Otokar Kent, sono lunghi 10,7 metri ed hanno 86 posti complessivi (23 a sedere), sono accessibili alle persone disabili con carrozzella grazie alla presenza della pedana elettrica e uno spazio apposito per il viaggio in sicurezza, hanno cabina chiusa per il conducente e sono motorizzati Euro VI. Come per tutti i mezzi AT è stato installato il sistema AVM, videosorveglianza e contapasseggeri, obliteratrice e validatrice.

"Con l’arrivo di questi 5 nuovi bus – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – salgono a 33 i mezzi nuovi che sono arrivati nell’area pratese dall’inizio della nuova gestione, alcuni tra novembre e dicembre come risposta immediata ai disagi provocati dall’alluvione. Adesso questo investimento da un milione di euro".

I nuovi mezzi, come tutti quelli urbani della Toscana, sono di colore bianco ed espongono il logo AT. Questi bus faranno servizio nel bacino urbano di Prato, su tutte le linee, ma principalmente sulla 1+ che, allo stato attuale, viene gestita tutta con mezzi nuovi e moderni.