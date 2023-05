Arriva Al Bano Ancora biglietti per il Politeama

Al Politeama lunedì arriva Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit. Lo spettacolo (alle 21) si intitola "La mia vita" e ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da Nel sole - con un milione e trecentomila copie vendute - a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia, È la mia vita, sino a quelli più recenti. Al Bano spazia dal pop alla romanza, dall’atmosfera festosa a quella più intima, accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. Al Bano nasce a Cellino San Marco in provincia di Brindisi il 20 maggio 1943: compirà 80 anni sabato, due giorni prima del concerto pratese. Scopre la vocazione per la musica fin da bambino, decide di abbandonare gli studi magistrali e di spostarsi a Milano a 16 anni per seguire le orme di Domenico Modugno, originario di San Pietro Vernotico, distante solo qualche chilometro dalla sua Cellino. Il primo approccio con la musica leggera arriva grazie al Clan di Celentano: risponde ad un annuncio, è subito ingaggiato. Da quel momento sceglie il suo nome e diventa per tutti Al Bano. Nel 1967- incide il 45 giri Nel sole: un successo incredibile con un milione e trecentomila copie vendute, lo stesso anno partecipa al tour italiano dei Rolling Stones.

Da lì in poi una lunga serie di successi anche internazionali. Qualche esempio. Nel 1982 stabilisce un record assoluto in Italia con quattro canzoni contemporaneamente nella hit parade. Nel 1984 con Romina Power vince il Festival di Sanremo con Ci sarà. Nel 1995 esce il cd Emozionale che si avvale, tra le altre, della collaborazione di Paco de Lucia e del grande soprano Montserrat Caballé, più tardi si esibirà anche con i tenori Placido Domingo e Josè Carreras. Al Bano è stato nel cast della popolare fiction di Rai 1 Un medico in famiglia, ha partecipato come Coach a The Voice, come concorrente a Ballando con le stelle e a Il Cantante Mascherato ed è stato ospite d’onore dell’ultimo Sanremo. Ancora biglietti disponibili su Ticketone.