Area ex Isidoro, appaltati i lavori. Ecco il cantiere da 800mila euro

Parcheggio area ex Isidoro e nuova rotonda sulla via Pratese a Poggio a Caiano, i lavori sono stati appaltati. La progettazione definitiva per la riqualificazione architettonica ed urbana del centro storico e la messa in sicurezza di via Pratese risale al 2021 e questa opera pubblica nasce con la giunta di Francesco Puggelli ed aveva l’intento di "ridisegnare" l’ingresso alla cittadina, dotandolo di adeguati parcheggi e di una rotatoria per snellire il traffico e migliorare anche la qualità della vita dei residenti.

Per i veicoli che arrivano da Prato e da Firenze, attraverso la bretella Sant’Angelo-Castelnuovo, ad accoglierli ci sarà questa nuova "porta" con parcheggi ben segnalati (uno è quello dell’area ex Isidoro, l’altro rimane quello sul retro delle Scuderie Medicee), servizi per i turisti, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici oltre ad aiuole e alberi. L’iter, fra variante urbanistica e accordo con i privati per l’esproprio dei terreni, è stato abbastanza lungo e non si è concluso con la fine della scorsa legislatura. Nella primavera 2023 è stato approvato il progetto esecutivo e dato mandato alla centrale unica di committenza di Pistoia di procedere con la gara d’appalto per un importo presunto di quasi 800.000 euro. Le operazioni di gara si sono concluse a settembre ed è risultato vincitore l’impresa "Di Murro Francesco srl", della provincia di Frosinone, che ha presentato un ribasso del 17,01% per una spesa totale di 663.878 euro. Nelle fasi burocratiche successive ci sono stati da correggere alcuni errori materiali nella ripartizione delle somme ma che non cambiavano i costi. Una volta riallineato il quadro economico con apposita determina, i lavori adesso potranno partire a breve. Fra l’altro l’impresa Di Murro è una di quelle "storiche" in Italia, nata nel dopoguerra e tramandata di padre in figlio e specializzata in opere stradali e fluviali.

Cambierà completamente il panorama dell’area ex Isidoro: niente più depositi di materiali edili ma spazio ad un grande parcheggio pubblico e ad una rotonda che rappresenterà la nuova porta d’ingresso al centro storico di Poggio. Sarà possibile realizzare anche un’area di sosta per i pullman turistici con vari tipi di servizi, oltre a marciapiedi per raggiungere il parcheggio e il centro.

M. Serena Quercioli