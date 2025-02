Architetti, le nozze d’argento . Al Politeama idee e brindisi con Veronesi, Bormolini e Botti

Nozze d’argento per l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Prato che festeggia il venticinquesimo anniversario della sua istituzione, con "Lo Spirito dell’architettura", un incontro aperto al pubblico mercoledì alle 18 al Politeama, al quale parteciperanno anche Sandro Veronesi, scrittore e architetto, due volte vincitore del Premio Strega, padre Guidalberto Bormolini, religioso, antropologo e guida della comunità dei Ricostruttori nella preghiera" e Silvia Botti, architetta, giornalista, specializzata nel design e nello sviluppo urbano, presidente Fondazione Michelucci, il Centro di studi e ricerche sull’urbanistica, l’architettura moderna e l’habitat sociale. "L’anniversario - spiegano all’Ordine presieduto da Lulghennet Teklè - rappresenta un momento di riflessione sul percorso compiuto, ma anche uno stimolo per affrontare le sfide future con rinnovata energia e determinazione, con l’impegno a continuare a servire la comunità professionale e la società. Una ricorrenza da condividere con gli iscritti, ma anche con le istituzioni e i cittadini". Nell’incontro di mercoledì tanto saranno gli spunti di riflessione, a più voci. Quale è il significato dell’architettura? Come l’uomo lascia una traccia del proprio passaggio nel mondo? Introduce e coordina la presidente Lulghennet, interverrà sindaca Ilaria Bugetti. Seguirà la tavola rotonda "Dialogo sul significato profondo del costruire, sull’urgenza dell’uomo di lasciare una traccia del suo paesaggio", moderata dal giornalista Stefano Bucci con Padre Bormolini, Silvia Botti e Sandro Veronesi. A conclusione brindisi per festeggiare. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito https://lospiritodellarchitettura.eventbrite.it.

ma.chi.