Anziana derubata in pieno centro. Ragazzini le strappano la collana

Ha chiesto aiuto in palazzo comunale dopo essere stata derubata della collana da un gruppo di tre ragazzi. E’ la brutta avventura capitata ad un’anziana in pieno centro, di pomeriggio, dopo essere finita nel mirino di una baby gang. La donna si è presentata al piantone di palazzo comunale in stato di agitazione, raccontando di essere stata appena derubata in piazza del Pesce di una collana di valore che indossava al collo.

All’agente di guardia ha riferito in particolare di essere stata avvicinata da tre minorenni che avevano fatto finta di chiederle l’ora per poi strapparle la collana dal collo e darsi velocemente alla fuga.

La polizia municipale ha subito visionato le telecamere del circuito cittadino di videosorveglianza che avevano ripreso la scena: grazie ai fermi immagine ricavati è iniziata la ricerca immediata dei ragazzini e due di loro sono stati individuati dopo pochi minuti grazie ad una pattuglia in servizio in via Pistoiese, mentre il terzo è stato rintracciato poco dopo dall’unità Investigativa sopraggiunta nel frattempo per affiancare le indagini.

L’autore materiale dell’aggressione ha ammesso la propria responsabilità ed è stato denunciato per furto con strappo e ricettazione perchè teneva nascosti nei propri indumenti oggetti di valore di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Gli altri componenti della baby gang sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per concorso nel reato di furto e uno è stato denunciato anche per resistenza e porto di oggetti atti ad offendere. I tre, su disposizione del magistrato dei minori, sono stati affidati alle rispettive famiglie.