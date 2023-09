Anticipo a Poggio a Caiano: "Ma nessuna informazione"

Se a Prato ci sono proteste per

il ritardo nell’attivazione del servizio di pre e post scuola, la rabbia delle famiglie di Poggio a Caiano ha avuto una, parziale, risposta positiva. Il servizio di pre scuola a Poggio a Caiano partirà infatti lunedì, mentre per il post scuola ci sarà da aspettare il 2 ottobre. La scorsa settimana La Nazione aveva raccolto lo sfogo di alcuni genitori amareggiati per aver saputo solo il 6 settembre della posticipazione dei servizi di accoglienza per i bambini di asili, materne ed elementari. Questo servizio, che è a pagamento, consiste nel portare in anticipo a scuola i bambini (alle 7,30), che poi vengono intrattenuti con alcune attività; lo stesso avviene dopo l’uscita dalle lezioni, per un’ora il pomeriggio. Si tratta di opportunità importanti per le famiglie, quando gli impegni di lavoro dei genitori o dei nonni non coincidono con l’orario scolastico.

Da lunedì quindi il servizio sarà garantito dalle 7,30 per coloro che frequentano la scuola elementare "Lorenzo il Magnifico", la scuola dell’infanzia "Pertini" e al Poggetto la scuola "De Amicis" dove ci sono asilo ed elementari. In attesa della conclusione della gara il Comune è riuscito ad anticipare di una settimana

il servizio grazie alla collaborazione con le associazioni di volontariato convenzionate. Il Comune, aveva spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi, deve rispettare i tempi tecnici previsti dal codice degli appalti e per questo non c’era possibilità di iniziare il 15 settembre. Soddisfatti a metà

i genitori: "Abbiamo appreso

la notizia – racconta Sara, la mamma che a nome di vari genitori aveva sollevato il problema – che parte il pre-scuola tramite i siti di informazione e quello del Comune: a noi genitori neanche il garbo di una mail. Il pre scuola inizia dopo che io e una mamma abbiamo dato un suggerimento. Per quanto riguarda il post scuola spero possa partire veramente il 2 ottobre. Sono parzialmente soddisfatta e preoccupata e non mi piace affatto come è stato gestito

il tutto. Comunque accontentiamoci del pre scuola che abbiamo ottenuto".

M. Serena Quercioli