Anna Sanesi: mostra alla Scuola Leonardo a 100 anni dalla nascita

L’associazione culturale Aquilata in collaborazione la Scuola d’Arte Leonardo e con il patrocinio del Comune, propone una interessante mostra in ricordo della pittrice pratese Anna Sanesi. Domani alle 16 nella sede della Scuola d’arte Leonardo di via Giovanni di Gherardo 8b sarà inaugurata la mostra "Anna Sanesi: Cartografie dell’anima", con alcune tele e incisioni dell’artista pratese. La mostra celebra i cento anni dalla nascita di Anna Sanesi nel luogo che l’ha vista studentessa, insegnante e direttrice. Resterà aperta a ingresso libero fino al 23 dicembre 2024 con questi orari: martedì e giovedì dalle 16 alle 19.30 e il sabato dalle 15 alle 19.30. E’ possibile prenotare visite fuori orario telefonando ai numeri 328 7169872 oppure 0574 607019. Per informazioni www.scuoladarteleonardo.it. Pittrice ed esperta nella tecnica incisoria, Sanesi ha esposto n numerose mostre personali tra il 1957 ed il 1986 in Italia ed anche all’estero, ad esempio a Barcellona e Zurigo. Tra i riconoscimenti principali si possono ricordare ad Ancona il Premio Marche, il Premio Arezzo di pittura, il XVI Premio del Fiorino a Firenze. Sue opere sono collocate alle Gallerie d’Arte moderna di Ancona e nel Gabinetto dei disegni e stampe dell’Università di Pisa.