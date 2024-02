Ampliamento, il cantiere va avanti

Stanno andando avanti i lavori nell’area dove sorgerà la palazzina esterna, intitolata al compianto Luigi Biancalani e che porterà in dote all’ospedale Santo Stefano 110 posti letto per le degenze e ambulatoriali.

Dopo l’ultimazione dell’ampliamento dei parcheggi a disposizione degli operatori sanitari e degli altri dipendenti ospedalieri (154 stalli in più), la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la costruzione della palazzina esterna, la romana Nbi (Nuova Busi impianti) spa, sta lavorando nel terreno adiacente alla palazzina dei servizi, con interventi propedeutici alla posa della prima pietra del tanto atteso edificio. Ricordiamo che la struttura che amplierà la capacità del numero di degenze costerà 25 milioni e mezzo di euro, di cui 10 milioni concessi dal Cipe (Comitato interministeriale per la Programmazione Economica) dal Governo Renzi nel 2017 e 9 milioni ex articolo 20 della legge 67/88, quella dell’edilizia sanitaria. La conclusione dei lavori è prevista per ottobre 2025. La struttura, di quattro piani (tre fuori terra e uno interrato), sarà collegata con l’ospedale da un tunnel a vista che permetterà gli spostamenti del personale ed il trasferimento dei degenti.