Ars Genius per Fondazione Ami Prato, sinergia pasquale all'insegna della solidarietà

Prato, 3 aprile 2025 - In vista dell'arrivo del periodo pasquale la scuola paritaria bilingue Ars Genius scende in campo per la solidarietà. L'istituto di via delle Fonti ha infatti deciso di allestire un duplice banchino solidale per sostenere la vendita delle uova di Pasqua e delle colombe da parte della Fondazione Ami. Per il quattordicesimo anno consecutivo, infatti, la Pasticceria Peruzzi ha realizzato le uova solidali per sostenere la raccolta fondi di Ami, e quest'anno si sono aggiunte anche le colombe pasquali della Pasticceria Ciolini. Due prodotti artigianali realizzati da due storiche realtà del nostro territorio.

Il primo banchino negli spazi di Ars Genius, aperto a tutte le famiglie degli studenti della scuola bilingue, si è già tenuto questa settimana. Un secondo appuntamento con la vendita di uova pasquali e colombe è fissato per martedì 15 aprile. Il ricavato andrà a contribuire a migliorare i servizi ospedalieri e territoriali dell'Asl Toscana Centro, ambito pratese, rivolti alle mamme in gravidanza, a tutti i bambini in età pediatrica, alla salute e al benessere di tutta la famiglia.

“Siamo molto felici di partecipare a questa bellissima iniziativa e di poter dare il nostro contributo alla Fondazione Ami Prato, che svolge un lavoro straordinario a sostegno dei bambini e delle famiglie del nostro territorio – spiegano da Ars Genius - Come scuola siamo orgogliosi di sposare i progetti della Fondazione e di sostenere la vendita delle uova di Pasqua e delle colombe. Ci auguriamo una grande partecipazione e una generosa risposta da parte delle famiglie, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza nel garantire cure migliori oltre che una degenza sempre più attenta e qualificata nei presidi ospedalieri specie per i più piccoli”.

Le uova di cioccolato solidali firmate Ami Prato sono disponibili al latte o fondenti da 250 gr con sorpresa. La colomba “Pan dolce di Cecco” si può trovare nel formato da 500 gr confezionata all’interno di una elegante scatola. Le uova di Pasqua si possono acquistare con una donazione a partire da 15 euro, mentre la colomba con una donazione di euro 18. L'acquisto, oltre che da Ars Genius, può avvenire direttamente presso la sede della Fondazione AMI all’interno dell'ospedale Santo Stefano (1° piano, zona commerciale) oppure sullo shop online www.amiprato.it. Per info: 0574/801312, oppure www.amiprato.it o ancora: [email protected].