Altro giro di spaccate. Colpite auto in sosta

Auto con i vetri spaccati a Poggio a Caiano. Nella notte fra domenica e lunedì scorsi alcuni veicoli parcheggiati in varie vie sono state vandalizzate a scopo di furto. Giuseppe, un giovane che risiede in zona via Lombarda, aveva posteggiato come ogni sera in piazza Risaliti, davanti al cimitero.

"Stamani (ieri, ndr) – racconta – ho trovato la sorpresa: avevano sfondano il vetro piccolo posteriore della mia Peugeot 208 e aperto l’auto. Nel bauletto del cruscotto avevo un paio di occhiali da sole e li hanno presi. Era già successo nel 2024 ma in quell’occasione spaccarono gli specchietti laterali retrovisori di almeno 6 automobili. Ci sono le telecamere in piazza ma si tratta di un luogo poco illuminato".

Un’altra macchina, sempre nella stessa piazza, ha subito la spaccata del finestrino. Giuseppe e altri cittadini si sono ritrovati in caserma dai carabinieri per la denuncia. I vandali poi hanno fatto tappa in viale Galilei dove sono state prese di mira altre vetture. L’obiettivo resta quello di rubare qualsiasi oggetto lasciato nell’abitacolo, anche se di scarso valore commerciale. In via Risorgimento e via Lombarda fino a tarda sera ci sono persone a passeggio con i cani ma i ladri approfittano sempre delle ore notturne per colpire. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, erano stati rotti diversi finestrini di auto a Seano, nella zona della Pista Rossa e in via Bacchelli e ora il "giro" ricomincia.

A Poggio a Caiano si è costituito il gruppo WhatsApp di "Controllo del vicinato" con oltre 120 membri, l’obiettivo è arrivare ad avere la cartellonistica sul territorio, stabilire una collaborazione costante con i carabinieri e la polizia municipale, oltre a segnalare furti in abitazioni o negozi e mettere a disposizione i filmati delle telecamere.

M. Serena Quercioli