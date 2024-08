Alluvione, prosegue la rimozione dei rifiuti

Rifiuti e terre alluvionali, proseguono a Vaiano gli interventi per la rimozione delle terre e dei rifiuti alluvionali ancora presenti in vari punti del territorio. Interventi, a cura di Alia, che erano partiti da via Fattori, nella zona della Briglia – colpita in modo particolare dall’alluvione – lo scorso 31 luglio per poi proseguire in via Borgonuovo e via dell’Argine.

Mercoledì 4 settembre è già fissata la data per l’inizio delle operazioni di rimozione in piazza Donatori di Sangue, dove nel corso del mese di agosto sono state completate le indispensabili procedure di caratterizzazione, selezione e campionamento dei materiali.

"Il cronoprogramma stabilito da Alia e condiviso con il Comune e la Regione va avanti regolarmente – sottolinea la sindaca Francesca Vivarelli – La rimozione dei rifiuti, segno ancora tangibile del dramma dell’alluvione, è per noi una priorità. Per restituire gli spazi comuni ai cittadini e il decoro al territorio comunale".

Nei prossimi giorni il Comune pubblicherà l’ordinanza per le necessarie variazioni al traffico e alla sosta nell’area.

Sempre in agosto sono stati portati a termine gli interventi in via Fattori a La Briglia, dove sono stati rimossi circa 150 metri cubi di rifiuti ingombranti, e in via dell’Argine. Il cronoprogramma degli interventi ha visto anche l’avvio del cantiere in via Borgonuovo (cimitero) con la caratterizzazione preventiva in vista della prossima rimozione.

L’amministrazione comunale avrà comunque cura di informare puntualmente la cittadinanza sullo stato delle attività e di ogni variazione al programma condiviso con Alia.