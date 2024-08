Alluvione, muro crollato a Bagnolo. Via ai lavori di messa in sicurezza

A Montemurlo si continua a lavorare ai ripristini post alluvione, una questione che non riguarda solo la pubblica amministrazione ma che coinvolge anche i privati. In particolare il Comune di Montemurlo sta seguendo da vicino la questione del muro di Villa Strozzi a Bagnolo. A seguito della terribile alluvione del 2 novembre scorso una porzione della recinzione muraria cedette sotto la forza delle acque e cadde sulla pista ciclo pedonale lungo la via Montalese.

La rimozione delle macerie fu effettuata nei giorni immediatamente successivi ma, trattandosi di un bene vincolato, il progetto di ricostruzione del muro è dovuto passare al vaglio della Sovrintendenza. In questi giorni è dunque arrivata l’autorizzazione che consentirà al privato, proprietario della Villa, di poter effettuare il ripristino. I lavori partiranno a settembre. Si tratta di un intervento molto importante per il decoro e la sicurezza della zona e in particolare della pista ciclopedonale. Il sindaco Simone Calamai, pur trattandosi di un privato, ha seguito da vicino la questione che, indubbiamente ha un impatto rilevante su tutta la zona: "È interesse del Comune che tutti i luoghi interessati dall’alluvione possano essere recuperati nel miglior modo possibile, anche se in questo caso si tratta di un bene privato - dice Calamai -. La recinzione riguarda un bene storico molto importante per la nostra comunità, Villa Strozzi. Inoltre, è importante garantire il decoro e la sicurezza lungo la pista ciclopedonale, sempre molto frequentata da pedoni e ciclisti".

Anche sul fronte pubblico sono in fase di esecuzione la messa in sicurezza idraulica sul torrente Bagnolo affidata al Genio civile. Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, invece, porterà avanti un intervento approfondito di pulizia dell’alveo, sempre sul torrente Bagnolo, che partirà in prossimità del bacino idraulico di Montachiello e proseguirà in direzione della località Il Borghetto.

Il Consorzio si occuperà della rimozione del materiale trascinato a valle dall’alluvione, comprese le alberature e procederà al taglio delle piante infestanti che si trovano in alveo. Tutti questi interventi procederanno di pari passo ad un’altra importante attività, la pulizia del bacino idraulico di Montachiello che si trova sopra la località Bagnolo, lungo la strada che porta ad Albiano. In quest’ultimo caso i lavori dovrebbero partire a breve per non farsi trovare impreparati all’arrivo delle piogge autunnali.