Alluvione e danni alle imprese. Un mese per chiedere i contributi

C’è tempo fino al 30 aprile prossimo per le aziende, lavoratori e lavoratrici dell’artigianato toscano colpiti dalla grave alluvione del 2 novembre scorso per richiedere contributi straordinari all’Ebret, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano che già dal primo dicembre scorso ha messo a disposizione fondi speciali per un milione e mezzo di euro.

Fu un vero e prorpio disastro quello che ha colpito la notte del 2 novembre molte aziende, ma anche famiglie, in seguito all’alluvione: acqua e fango hanno distrutto aziende, scantinati, produzioni mettendo in ginocchio imprenditori, commercianti e aziende.

Una risposta tempestiva e concreta per le imprese, da parte del sistema bilaterale toscano, all’indomani del disastro che le ha colpite mettendole in una condizione di estrema difficoltà che reclamava immediati sostegni.

Per accedere ai contributi, gli aventi diritto devono fare domanda entro il 30 aprile 2024 collegandosi al sito dell’Ebret, www.ebret.it.

Possono richiedere la prestazione straordinaria A9 le aziende che abbiano ricevuto danni tali da provocare la sospensione anche parziale del proprio ciclo lavorativo o che comunque abbiano subito a causa di tali danni una significativa riduzione della normale capacità produttiva aziendale. L’azienda richiedente deve avere sede in uno dei Comuni individuati dall’ordinanza commissariale n. 98 e da eventuali ordinanze commissariali successive. Il contributo copre il 35% dei costi sostenuti fino a un massimo di 8mila euro.

Restano aperti fino al 31 maggio i termini anche per il bando della Camera di commercio che mette a disposizione risorse della Camera di commercio di Roma e Unioncamere nazionale. Possono richiedere contributi micro, piccole e medie imprese che abbiano subito danni diretti ed immediati a causa dell’alluvione. A disposizione quasi 1,4 milioni, l’importo massimo del contributo è pari a 3mila euro ma non saranno ammesse domande sotto i mille euro.