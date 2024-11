Alluvione, domande più facili. Gratis ai Caf per la compilazione

Sono partite le convenzioni tra il Comune di Montemurlo e i Caaf e patronati per sostenere i cittadini, che hanno subiti danni dell’alluvione del 2 novembre 2023, nella presentazione delle pratiche per l’ottenimento dei 5mila euro statali dell’immediato sostegno. È già attivo il servizio per il completamento delle pratiche approvate dalla Regione e voluto dal Comune di Montemurlo in collaborazione con i Centri di assistenza fiscale Cgil, Cisl, Uil, Cna e Confartigianato. In particolare i Caaf aiuteranno i cittadini a presentare i modelli relativi alla rendicontazione delle spese sostenute per il ripristino dei danni. "Possono accedere ai fondi dell’immediato sostegno tutti coloro che hanno compilato il modello B1 per l’ottenimento dei 3mila euro di fondi regionali – spiega l’assessore alla protezione civile, Valentina Vespi –. Si può prendere appuntamento con uno dei Caaf che hanno firmato la convenzione. L’importante è presentarsi con tutte le fatture o documenti che attestino le spese sostenute. Al momento della richiesta dell’appuntamento i cittadini devono dichiarare la residenza a Montemurlo". Il Comune di Montemurlo coprirà le spese del servizio Caaf per un totale di circa 15mila euro (15 euro a domanda compilata). I Caaf si occuperanno della rendicontazione delle spese effettuate e della documentazione necessaria a completare le domande presentate per ottenere il rimborso.

"Abbiamo fatto tutto quello che era possibile per sostenere il percorso delle rendicontazioni - aggiunge il sindaco Simone Calamai - Inoltre come amministrazione ci siamo mossi per azzerare la Tari 2024 a chi ha avuto l’allagamento dell’abitazione, mentre con il Comitato Montemurlo Solidale abbiamo concesso buoni del valore di circa 400 euro per l’acquisto di elettrodomestici". I CAaf che hanno aderito al servizio - Cgil montemurlo ( via Isonzo, 11) telefono 0574 798416. L’appuntamento può essere preso anche tramite il numero verde 800730800 oppure da cellulare tramite il 199100730. Cna Il servizio è disponibile in via Zarini 354/C e al Parco Prato in via delle Pleiadi 49. Per entrambe è necessario pretendere appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Cisl: il servizio è disponibile su appuntamento nei due uffici di Prato in viale Montegrappa 282/B e in via dell’Alberaccio 64/Z (appuntamenti allo 0574.22283 o 0574.33957). Confartigianato appuntamento al numero 0574.6561.Uil Montemurlo recapito: 0574.25008 e sede di via Paganini 48/50 (0574.607659).