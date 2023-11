Alluvione, dalle bollette fino ai ristori: la guida per famiglie e aziende

Prato, 21 novembre 2023 – Bollette sospese, tasse posticipate, mutui congelati e richiesta di ristori. Sono giorni frenetici con aggiornamenti continui per chi deve chiedere i risarcimenti dei danni dell’alluvione. Non è facile però capire come muoversi in un terreno fatto di moduli, portali e perizie.

Bollette

Partiamo dalle bollette di luce, gas e acqua: sono sospesi i pagamenti e le procedure di morosità ma non la fatturazione. Le bollette dunque arriveranno regolarmente agli utenti anche per regolarsi sui consumi. Per quanto tempo saranno valide le sospensioni è una decisione che dovranno stabilire Arera e Autorità idrica toscana. Nel momento in cui saranno sbloccati i pagamenti le aziende di fornitura daranno informazioni sulle modalità di saldo e su eventuali rateizzazioni. Per orientarsi, facendo riferimento a quando avvenuto in Emilia Romagna, in quel caso sono stati concessi quattro mesi di sospensione. Sono inoltre allo studio forme di agevolazione per gli extra consumi dovuti all’utilizzo eccezionale di acqua: i cittadini che hanno dovuto pulire case e aziende avranno uno sconto sui consumi eccessivi dovuti all’emergenza. Potranno beneficiare dei bonus solo le abitazioni e le aziende colpite dalla calamità, sarà quindi definita una lista di vie e sezioni di strade. Chi abita in zone della città non alluvionate non potrà beneficiare della sospensione delle bollette né di altri vantaggi.

Mutui

Per quanto riguarda i mutui è già possibile chiedere la sospensione del pagamento della rata fino a 12 mesi. Non avviene in automatico, bisogna fare domanda alla propria banca. Si può scegliere se sospendere tutta la rata oppure solo una parte. Per chi ha necessità di supporto Confconsumatori è a disposzione via WhatsApp (380 4640227) o scrivendo una mail a [email protected].

Ristori del governo

Arrivando ai ristori del governo , sul sito della Regione, all’indirizzo www.regione.toscana.it/alluvione, si possono scaricare i moduli per la ricognizione dei danni a privati (B1) e ad attività economiche e produttive (C1). È un passaggio obbligatorio: i moduli compilati andranno quindi caricati sulla procedura online della Regione, che per i privati sarà attiva da questa settimana. Per le informazioni di compilazione sono presenti le note esplicative nella sezione faq del sito www.regione.toscana.it/alluvione2023.

Tasse

Infine le tasse. Il governo ha dato la disponibilità a congelare il versamento dell’Iva, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti: coloro che non hanno pagato il 16 novembre non avranno sanzioni. Una decisione tardiva, per questo Confindustria ha chiesto al governo di posticipare anche la scadenza fiscale del 30 novembre.