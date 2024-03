Alluvione, 66 milioni dal governo: "Una promessa mantenuta"

Il governo conferma l’ulteriore stanziamento di 66 milioni di euro di finanziamenti alla Toscana legati ai danni dell’alluvione dello scorso 2 novembre e il centrodestra locale sottolinea che la promessa fatta dalla premier è stata mantenuta. "Grazie a un emendamento al Dl Pnrr, i 66 milioni in più per i territori flagellati sono una realtà – dice la deputata di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta –. Conferma ulteriore di un lavoro che non abbiamo mai smesso di portare avanti per dare concretezza agli impegni presi a parole e renderli velocemente fatti, avendo come unico obiettivo quello di rispondere concretamente alle esigenze di persone e imprese che avevano perso tutto. Oggi, i fatti, sono 255,7 milioni di euro che rappresentano l’ammontare totale degli aiuti destinati dal governo a famiglie e imprese flagellate i primi di novembre".

Soddisfazione viene espressa anche dalla deputata di FI, Erica Mazzetti. "Il nostro impegno per la ricostruzione della Toscana prosegue – sottolinea –. Questi nuovi fondi andranno a sostenere le attività economiche come quelle del distretto produttivo di Prato, essenziale per tutta la Toscana".