Allerta meteo per rischio idraulico e vento. Emesso il codice giallo in tutta la Vallata Una rapida perturbazione transiterà oggi nella Toscana centrale, con precipitazioni sparse e vento forte sull'Appennino. La Protezione Civile ha emesso un codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico. Maggiori dettagli su www.regione.toscana.it/allertameteo.