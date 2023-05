Allergie in continua crescita Boom di visite per i controlli "Appuntamento a febbraio"

Le prime visite per l’Allergologia non trovano particolari difficoltà nell’accesso tramite le prenotazioni del Cup online (prenotatoscana). Lo stesso non si può dire per quanto riguarda i controlli per quei pazienti cronici seguiti dalla struttura, come nel caso che riporta la signora Elena, asmatica da anni. "Purtroppo mi è stato disdetto l’appuntamento del 31 maggio, rinviato al 14 febbraio 2024 - racconta - In verità dalla segreteria di Allergologia mi avevano proposto un appuntamento per il 16 giugno, ma cade nell’unica settimana di ferie di questa estate". La spiegazione di quanto accaduto arriva dalla vasta platea di asmatici che viene seguita dalla struttura pratese. In tutto sono tra i 2.500 ed i 3.000 gli utenti con problemi di asma che afferiscono all’Allergologia pratese.

Secondo quanto appreso, dunque, il controllo spostato dal 31 maggio al 14 febbraio purtroppo dipende dal fatto che quella seduta di fine mese è stata tutta spostata al 16 giugno. I posti per i controlli sono tutti pieni a causa dell’altissimo numero di asmatici afferenti al centro del Santo Stefano. Medici ed infermieri stanno valutando proprio in queste ore come affrontare possibili disagi come quello segnalato dalla nostra lettrice con un piano alternativo. Al vaglio anche la possibilità di riaprire nuove agende di controlli tra la metà del mese di luglio ed il 31 agosto, al netto delle ferie del personale. La fase dei controlli

è quella più delicata perché per le 2.500-3.000 persone avviene ogni 6-8 mesi, raramente ad un anno. A queste classi di pazienti si aggiungono quelli con asma grave che seguono un altro ambulatorio con controlli più ravvicinati, ed infine le donne con asma in gravidanza valutate ogni 2 mesi fino al termine della gravidanza stessa.

Sa.Be.