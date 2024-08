Allarme in via Pistoiese. Ladro denunciato

Questura allertata, intervento delle volanti ed arresto. Senza possibilità di fuga. Blitz operativa della polizia in via Pistoiese ieri mattina all’alba.

Il ladro era stato stato visto dalle telecamere di videosorveglianza mentre rubava in un negozio: la polizia è piombata in pochi minuti davanti ad una pescheria in via Pistoiese. Erano le 5 e l’allarme era stato dato dal titolare del negozio che al 113 aveva aveva segnalato la presenza di un uomo all’interno del suo negozio. La centrale operativa della Questura lo aveva confermato, visionando in tempo reale e da remoto i filmati delle telecamere. Sul posto, gli agenti hanno individuato il ladro che, scoperto, ha tentato la fuga da una finestra nel retro della negozio. Una volta fermato, è stato subito identificato: si trattava di un cinese di 38 anni irregolare sul territorio. Addosso gli sono state trovate alcune decine di euro in contanti, il fondo cassa dell’esercizio commerciale. E’ stato denunciato per il reato di furto aggravato e segnalato all’ufficio Immigrazione.

Nottata movimentata anche in via Mazzini, in pieno centro per due giovani che hanno armeggiato intorno a due bici allucchettate nella strada. Erano passate le una di notte quando le due giovani se ne sono andate con una bici in direzione piazza San Marco nonostante i richiami di alcuni residenti che si erano svegliati per i rumori in strada. Non contente le giovani sono tornate dopo alcuni minuti di nuovo dove era allucchettata una bici. Nuovamente le due sono state allontanate dalle urla di alcuni residenti. Immediato l’allarme ai carabinieri con le indicazioni delle due giovani in azione a caccia di bici da rubare.