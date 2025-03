Alla Baracca debutta Macché Beatrice!

Nuovo spettacolo al Teatro La Baracca di via Virginia Frosini a Casale. Sabato alle 21.15 debutterà la pièce comica "Macché Beatrice!", nella quale Gemma Donati, la misteriosa moglie di Dante, farà un bel discorsetto sul marito e su di sé, che ha vissuto all’ombra - ombrissima! - di cotanto poeta. Sul palco ci sarà Maila Ermini (nella foto), autrice anche del testo della commedia.

"Come si vive con il poeta più poeta del mondo – scrive Ermini a proposito della pièce :, che tra l’altro non ha scritto su di te nemmeno un verso, ma tutto su una fantomatica donna vista ben poche volte passeggiando per strada? Gemma, non si sa se per dispetto puntiglio o amore (amore?), dà parecchi dettagli del proprio marito, e lo presenta così come non è stato mai conosciuto. Svelando, goduria per gli studiosi, anche alcuni misteri". Lo farà in un modo del tutto moderno, inaspettato. Anche politicamente parlando, come spesso succede al teatro libero di Casale. "Perché, come dice la Gemma, “in casa mia, la politica, mia c’ha fatto buca”... Essendo lei Nera, e lui Bianco".

Il biglietto costa 15 euro, 25 euro per due persone. Info e prenotazioni: [email protected] oppure 348 7046645 (non whtasapp).