Al Parco dell’Albereta aumentano i controlli

Il parco dell’Albereta sorvegliato speciale per la sicurezza dei cittadini di Vernio (ma non solo) che lo frequentano e per il rispetto dell’ambiente naturale. Nessun allarmismo, ma semplicemente, come ogni estate - periodo in cui il parco è molto frequentato dalle famiglie e dai ragazzi - viene potenziato il servizio di controllo da parte delle Forze dell’ordine grazie a un prezioso lavoro di squadra che rende possibile una presenza attenta. Carabinieri, Carabinieri forestali e Polizia municipale si alternano per garantire un controllo quotidiano, con passaggi nelle fasce del mattino, del pomeriggio e della sera. Il Comune di Vernio precisa che lo spazio verde è sempre controllato, a prescindere dalla stagione, ma nel periodo estivo la sinergia, già sperimentata negli anni passati, è un valore aggiunto. Sono in funzione anche le 10 telecamere di sicurezza del parco e del Meucci, a disposizione delle Forze dell’ordine, che rappresentano un ulteriore presidio per la sicurezza di tutti.