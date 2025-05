Al Fabbricone gli attori over 60. Con "Quel deserto sterminato"

Stasera alle 20.45 al Teatro Fabbricone alle ore 20.45 andrà in scena Quel deserto sterminato, uno spettacolo liberamente ispirato al film L’angelo sterminatore di Luis Buñuel, curato da Luca Camilletti e interpretato da Alba Arena, Anna Spata, Felice Varallo, Giorgio Scali, Giovacchino Pecini, Guja Iginia Del Bene, Leandro Innocenti, Maria Scozzarella, Maria Cristina Bartoletti, Massimo Meoni, Nicola Esposito, Nicoletta Santoni, Patrizia Pagli, Renato Bacci, Sandro Gualdani, Silvia Giacomelli, Tamara Moncelli. Questo spettacolo è l’esito conclusivo del laboratorio Plus Ultra Tertius, un percorso dedicato agli over 60 con l’obbiettivo di favorire un approccio all’arte della scena e all’analisi della presenza attoriale, oltre che un’indagine dentro la grammatica del linguaggio.

Quel deserto sterminato è frutto di un processo di costruzione e composizione che ha coinvolto direttamente gli attori e sollecitato il loro immaginario per portare il gesto, la parola e il corpo sulla scena. L’angelo sterminatore di Luis Buñuel ha fornito il panorama d’indagine. Quel deserto contenuto nel titolo fa riferimento alla condizione di un mondo presente sempre più imploso dentro un processo di estinzione umana, biologica e culturale. L’immagine del dodo ne fornisce un simulacro malinconico e vorace. L’ingresso allo spettacolo è libero.