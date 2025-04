Aiutare Riciclande. Cena di solidarietà

Sostegno alla ricostruzione di Riciclande, il mercatino di riuso e riciclo gestito a Vaiano dall’Operazione Mato Grosso che, lo ricordiamo, è andato completamente distrutto in un incendio a fine gennaio.

Per ricostruire il mercatino e continuare ad offrire un aiuto alle missioni in America latina si può partecipare a una cena di solidarietà. L’iniziativa benefica è fissata per sabato 5 aprile a villa Guicciardini di Usella messa a disposizione dai proprietari per questa importante occasione. Il costo è di 50 euro a persona e il ricavato sarà interamente devoluto all’iniziativa, a favore di Operazione Mato grosso’ il movimento educativo-missionario che si propone l’educazione dei giovani attraverso il lavoro gratuito per i più poveri in alcuni Paesi dell’America Latina.

In Italia, i volontari dell’Operazione Mato Grosso si impegnano in diverse attività per raccogliere fondi da destinare alle missioni in America Latina.

Anche il comune di Vaiano ha mobiliato tutta la comunità locale per fare ripartire al più presto l’attività del mercatino. Per prenotare la cena a villa Guicciardini chiamare il numero: 350-0157678.

Per domenica 6 aprile alle 12.45 l’associazione don Renato Chiodaroli, da vent’anni impegnata nel sociale invita a partecipare ad un pranzo alla Sartoria di Vaiano (via Aldo Moro,4) a favore del mercatino.

Prenotazioni a Elisabetta Pagnini: 347-8340317.

Pagina a cura di Marilena Chiti