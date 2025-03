Aiutare le famiglie e la ricerca: "Pietro sarà un faro per tutti"

“Il Sorriso di Pietro” è la nuova associazione di volontariato inaugurata il 26 febbraio 2025 dalla famiglia di Pietro Desii, uno dei bambini che oggi sarebbe dovuto essere nella classe 5B della scuola primaria "Lorenzo il Magnifico" di Poggio a Caiano.

I compagni, che conservano vivo il suo ricordo, hanno deciso di scrivere questo articolo per diffondere la magnifica avventura che è nata qualche mese fa.

Tutto ha inizio nell’ottobre del 2024 quando Francesca, Lorenzo e Ginevra, la famiglia di Pietro, propone alla ricca rete di amici e familiari, di fondare insieme un’associazione per mantenere vivo, ancora di più, il ricordo di Pietro e portare aiuto e conforto a tutte quelle famiglie in difficoltà che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili, una società di mutuo soccorso in cui Pietro potesse essere un piccolo Faro nella tempesta.

I fondi raccolti e le offerte vengono devolute alla casa d’accoglienza "Don Lelio" a Lastra a Signa che ospita famiglie da ogni parte d’Italia che devono affrontare importanti e difficili cure mediche presso l’ospedale pediatrico "Anna Meyer" di Firenze, da sempre impegnato per la ricerca contro le malattie rare.

In questo momento, tra i bisogni più impellenti all’interno della casa c’è la realizzazione di un bagno per disabili. Come tutte le avventure, la realizzazione concreta di questa associazione ha presentato alcune difficoltà. Creare un’associazione non è semplice, ci sono tante leggi da rispettare, burocrazia da compilare e soldi da dover investire. Ma questo non ha scoraggiato nessuno perché, quando si crede in qualcosa tutto si può realizzare. In aiuto sono arrivati la folta schiera di amici e parenti e tutta la cittadinanza di Poggio a Caiano, per ricavare fondi utili, ha contribuito realizzando stand, feste, manifestazioni tutte allo scopo di sostenere questa avventura.

I genitori degli alunni ma anche tutti coloro che hanno conosciuto Pietro e il suo indelebile sorriso danno una mano svolgendo volontariato e donando il tempo a disposizione per le iniziative che l’associazione porta avanti.

La sede legale dell’associazione si trova in via Carmignanese a Poggio a Caiano, paese che ha visto crescere per troppo poco tempo Pietro, ma i genitori e la famiglia tutta si reca spesso in altre zone e città per sensibilizzare e far conoscere questa splendida realtà che si è concretizzata.

La pagina web che racconta l’associazione contiene tutte le informazioni e soprattutto rappresenta una vetrina per i gadget che “Il Sorriso di Pietro” ha realizzato per la vendita.