Agostinelli si candida. E Bosi prepara la lista

Arriva, all’indomani della bufera sul terzo mandato, che ha coinvolto la sezione locale del Pd, la seconda lista che si candiderà al municipio di Vaiano il prossimo giugno. Dopo la recente uscita pubblica di Gualberto Seri, capo dell’opposizione, che ha già formato una lista di candidati, dando il nome del probabile candidato sindaco, l’imprenditore Francesco Scatragli, l’annuncio alla candidatura alle prossime elezioni arriva anche da Silvano Agostinelli, parrucchiere pratese che risiede a La Briglia. "Gli ultimi avvenimenti che hanno colpito il territorio di Vaiano, su tutti l’alluvione e le successive mancanze da parte dell’amministrazione comunale nel gestire la ripartenza – dice Agostinelli – hanno portato sempre più cittadini a chiedermi un impegno preciso in vista delle amministrative di giugno. Ci ho pensato in maniera attenta e alla fine ho deciso di mettermi a disposizione per sostenere il rilancio del paese dopo un periodo terribile che io stesso ho vissuto in prima persona, con la casa completamente allagata". Per adesso risultano mancanti i nomi dei consiglieri, anche se Agostinelli vuole aprire un dialogo con tutti. Iniziano quindi a farsi interessanti i giochi a Vaiano, unico comune della Vallata in cui le amministrative di giugno stanno prendendo forma. Oltre alle liste di Seri e di Agostinelli, non è escluso che il Pd scenda in campo con un proprio candidato e che, in un’ottica di "toto elezioni" anche Bosi e la sua squadra di fedelissimi si possano ripresentare con un’ulteriore lista. Se anche il Partito Comunista Italiano confermasse le voci che circolano da giorni, ovvero di volersi presentare in ogni comune e quindi anche a Vaiano, a giugno si potrebbero veder schierate ben 5 liste.