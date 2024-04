Aggrediscono anziano e lo feriscono a una mano con un coltello

Hanno aggredito un anziano e lo hanno ferito a una mano con un coltello. Il brutto episodio è avvenuto domenica, intorno alle 12.15, in via Marengo dove è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno soccorso, nei pressi di un supermercato, la vittima, cinese di 69 anni, che aveva alcune ferite alle mani da cui usciva del sangue. Secondo quanto riferito, l’anziano era stato aggredito dai due ragazzini che lo avevano ferito con un coltello per poi scappare. Acquisite le descrizioni dei balordi, la polizia si è messa sulle loro tracce. Dopo qualche minuto la polizia ha intercettato in via Brescia due ragazzi corrispondenti alle descrizioni. Fermati e identificati, entrambi per cittadini pratesi di 25 e 16 anni, sono stati perquisiti. Il sedicenne aveva con sé un coltello a serramanico mentre il venticinquenne uno spray al peperoncino. Il minorenne è stato denunciato per porto di armi o strumenti atti ad offendere ed affidato al genitore mentre il venticinquenne è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale in quanto ha dato in escandescenze in Questura.